Справа з багатьма трупами

Донедавна вважалося, ніби головний «розплідник» усього українського криміналу – Донбас. На підтвердження тези зазвичай наводили безліч доказів, включаючи судимості теперішнього прем’єр-міністра. Недавня поява в Києві активістів громадської організації «Батьки вбитих дітей Вінниччини» справила на столичну публіку, а також представників ЗМІ просто-таки шокуюче враження. Організація об’єднує три з половиною десятки родин, чиї діти були по-звірячому вбиті за нез’ясованих обставин, а вбивці спокійнісінько перечікують «термін давності» десь у сусідніх країнах СНД.

ОТРУЄННЯ З ДВОМА «НЕВІДОМИМИ»

- Подивіться, який в мене був син! 24 рочки прожив. Вбили – і нічого тепер довести не можна!

Василь Маляренко, у минулому слідчий Південно-Західної транспортної прокуратури, тримає в руках фото свого Тараса.

- Його вбили за те, що я розслідував «золоту» карну справу.

За словами Маляренка, один із фігурантів цієї справи працював дантистом, а інший – на заводі “Прилад”.

- Ми розслідували чисто «транспортну» справу. Та коли під час обшуку в одного з підозрюваних виявили чималу кількість золота, не могли не поцікавитись його походженням. Воно й привело нас до цеху КВП заводу «Прилад». З’ясувалося, що члени злочинної групи систематично виймали зі своїх приладів спайки й переплавляли їх на золото. Потім метал скеровували до США та Ізраїлю.

- Вдалося вам це довести в суді? - Звичайно! Вся «бригада» була засуджена до різних термінів позбавлення волі.

- Чому ви впевнені, що саме ці люди замовили вбивство вашого сина?

- Вони мені погрожували ще під час досудового слідства. Цей факт відповідним чином задокументований.

- За яких обставин вбили Тараса?

- Ми з дружиною поїхали на відпочинок до Херсонської області, з нами були приятель та наша онука. Нікому свою тимчасову адресу не повідомляли, аби хоч на морі перепочити від погроз. І от бачу я сон. Стоять чомусь Тарасові друзі біля мого дому. Підходжу до них: «Де Тарас?» - «Отам…». Йду в тому напрямку. Бачу, лежить мій Тарас без одягу. Кричу: «Ти чого тут лежиш?!». А він обертається: «Тату, в тебе насіння є?» - «Нема». Прокинувся. Кажу дружині: «Ох, якби хоч нічого з нашим Тарасом не трапилося…». Почали дзвонити до Вінниці. На п’ятий день додзвонилися, чуємо: «Приїздіть, вашого Тараса отруїли…». Приїхали. Син у морзі лежить: ніхто ж не знав, де саме на морі нас шукати…

У свідоцтві про смерть записали: «Причина смерті тимчасово не встановлена». Позаяк я мав, окрім усього іншого, докази на підтвердження корумпованості деяких співробітників прокуратури, проти мене почали справжню війну. Один прокурор навіть пообіцяв: «Я, може, сам сяду, але й тебе все одно посаджу!..». Документи проти правоохоронців-хабарників вкрали й знищили приблизно в ті дні, коли труїли мого сина. Потім двічі спробували слідом за ним скерувати й мене. Найняли вбивць, аби ті розібралися із моєю родиною. Мовляв, нема людини – нема й проблеми.

- Звертались до когось із високопосадовців?

- Із Віктором Ющенком розмовляв – як із вами зараз! Він дав мені візитівку керівника офісу Президента України в Києві. Рік минув, а я й досі не можу до нього пробитися, лише із секретарками по телефону розмовляю.

…ЧОЛОВІЧЕ ДОБРИЙ, АЛЕ ЧОМУ ВИ ЦИМ ЗАЙМАЄТЕСЯ?

58-річний Володимир Олійник усе трудове життя провів за кермом. Водій-«далекобійник» об’їздив пів-Європи.

- До мого 50-річчя син посів на чемпіонаті Європи із самбо 2-е місце, - згадує Володимир Сергійович. – А коли мені виповнилося 55, вже сам встановлював пам’ятник на його могилі. Такий от подарунок у відповідь…

Олександр Олійник, відомий український самбист, служив у особистій охороні одного заможного бізнесмена. Коли на того організували замах, хлопець, не задумуючись, кинувся неозброєним на пістолет ТТ. Та ось що дивує: кулі з ТТ потрапили в тіло Олександра, - а голову понівечило після пострілу з «браунінга». Тобто з нього били зовсім по інших людях…

Шефові Олександра пощастило: його лише поранили.

- Інший на його місці, на знак вдячності за врятоване життя, зробив би розслідування замовного вбивства справою честі, - каже Олійник-старший.

Та підприємець замість цього домовився із конкурентами: мовляв, не «замовлятимете» мене більше – ну то й я від ваших «стрільців» нічого не вимагатиму.

Швидше за все, стріляв у спортсмена-самбиста якийсь Заєць, син колишнього співробітника міліції.

Батько вбитого перераховує прізвища та теперішні посади співробітників прокуратури й міліції: вони зробили все, аби син колеги-міліціянта опинився поза зоною досяжності. Дехто з цих осіб пішов на підвищення: служить вже не у Вінниці, а в Києві.

- Зайця оголосили у міждержавний розшук, - продовжує Володимир Олійник. – Однак при цьому прізвище навмисне спотворили: «Заєв». Навіть після того, як я виявив цю фальсифікацію, ніхто не поквапився внести виправлення. Себто 5 місяців всі старанно розшукують підозрюваного у вчиненні вбивства, - якогось «Заєва»… Зрозумівши, що правоохоронці лише імітують полювання на кілерів, Олійник-старший почав сам об’їжджати місця, де, за його даними, міг переховуватися вбивця сина. Одна з таких місцевостей - Республіка Молдова.

- У Департаменті поліції до моєї появи поставилися з усією серйозністю, - каже Володимир Сергійович. – Коли ж пошуки Зайця припинилися, один генерал мені каже: «Чоловіче добрий, чому ви до нас приїхали? Це ж – обов’язок української міліції, у них є служба спеціальна з розшуку осіб, що небезпечні для суспільства, її держава фінансує…». Що я мав на це відповісти?..

«ПОТЕРПІТЬ ІЩЕ ТРІШКИ. МИ ПРАЦЮЄМО…»

6-річного Богдана Козака вбили 4 вересня 1999 року.

- Мій синочок пішов гуляти 8 років тому, - розповідає Наталя Козак. – Більше живим я його не бачила. На тілі судмедексперти виявили численні складні поранення. Лише голову якимось гострим предметом пробили 6 разів. Співробітники судмедекспертизи мені потім казали, що помітили в районі живота характерні розрізи (в офіційних документах вони ніде не фігурують), можливо, дитину вбили аби вилучити у неї нирки… - Чи були іще якісь сумнівні записи у свідоцтві про смерть?

- Ті шість колотих ран голови судмедексперт Жук пояснив наступним чином: мій син нібито…впав з високої огорожі. Цікаво, як можна було при цьому шість разів поспіль пробити голову металевим штирем??

За ці 7 років розслідування так і не зрушило з місця. Один з підозрюваних вже мертвий. Може, саме на нього й спишуть всі ушкодження голови… Щойно з Ялти до Вінниці перевели на посаду начальника УМВС Литвина, я потрапиила до нього на прийом. Прочитавши мою заяву, він вигукнув: «Та що ж це за місто таке: п’ята дитина гине за однакових обставин! Гірше, ніж у Чикаго…»

Після цього міліція «заворушилася». Я вже подумала: нарешті впіймають й покарають злодіїв!..

- Коли ви востаннє бачили генерала Литвина?

- У 2004-му. Згодом й до його наступника ходила, до Дремлюги. Справа від цього краще розслідуватися не стала. Новий прокурор області Шмагун мені сказав: «Навіщо ти до мене увесь час приходиш? Це міліція повинна відпрацьовувати версії!..» Я от лише не зрозумію: а хто заважає міліції та прокуратурі спільно діяти, а не одне на одного роботу перекладати?.. Василь Дремлюга – вже третій генерал, при якому мені обіцяють: «Потерпіть, ми ось-ось на злочинців вийдемо!» Так було і за Бевза, й за Литвина.

«НАУТИЛУС», НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

28 вересня 2000-го року Сергій Рябчик з відома дружини зайшов до кафе «Наутилус», що належить викладачеві військової кафедри Вінницького медуніверситету ім. М. Пирогова. Замовив кухоль пива…

А через кілька годин його тіло опинилося на проїжджій частині однієї з вінницьких вулиць. За якихось 20-30 секунд його зачіпила самотня нічна «маршрутка».

- Спробували зобразити справу так, ніби син випив зайвого й сам потрапив під «бусик», - каже мати вбитого Галина Нежевська. – Пасажири «маршрутки» дали покази: швидкість машини була не більше 40 км, звук від удару мікроавтобуса об тіло був ледь чутний. Водій «бусика» мені присягався: «Тьотю, я вашого сина не вбивав!..». Тіло явно підклали. На ньому, до речі, були плями машинного мастила. Технічна ж експертиза мікроавтобуса показала, що він справний і жодного витоку мастила бути не могло. Виходить, везли тіло в іншій машині. - Що відбувалося в «Наутилусі» того вечора? - Відвідувачі розповідають наступне. Офіціантка підійшла до Серьожі, запропонувала розрахуватися за замовлення. Він відповів: «А навіщо ви мене підганяєте? Я іще посиджу тут…». І одразу ж схопився за голову; ймовірно, у пиві була «біодобавка» на кшталт клофеліну. Свідки бачили, як за сигналом офіціантки до сина підскочили охоронець, водій та директор кафе, потягли його до підсобки. А там вже чекав господар установи, відомий своїми гомосексуальними нахилами.

- Викладач військової кафедри?

- Всі у Вінниці про його «хобі» знають. Менше з тим не забороняють працювати з молоддю… Сина в тій підсобці згвалтували, після чого вбили. Судячи з того, що в нього був наполовину відрізаний статевий орган, а зі спини вирізаний шмат м’яса 35 на 39 см, він щосили захищався від гвалтівника. Уявіть: молодий здоровий 28-річний чоловік двометрового зросту, вагою у 105 кг, - хіба той збоченець упорався б із ним без підлеглих? Галина Нежевська вже сьомий рік носить живі квіти на місце, де з автівки, що їхала нічним містом, «випадково впало» тіло її сина, - в розрахунку на те, що його «зіб’є» зустрічний мікроавтобус. Водієві «маршрутки» за обіцянку мовчати «подарували» магазин разом із товаром.

ЧОГО ВОНИ ДОМАГАЮТЬСЯ?

Стверджувати, ніби організацію «Батьки вбитих дітей Вінниччини» у правоохоронних структурах України люблять, було б перебільшенням.

- Коли ми всі разом прийшли до Вінницької облпрокуратури, її шеф, замість того аби поцікавитися, хто ми й навіщо навідалися до установи, викликав спецпідрозділ «Беркут», - розповідає Василь Маляренко. – Так ми й просиділи півдня на східцях прокуратури між першим та другим поверхами. Коли я увечері повернувся додому, то виявив біля нього перевдягнених міліціонерів; мене як організатора акції хотіли заарештувати й доправити до райвідділу міліції.

- Доправили?

- Ні, мені вдалося обдурити «наружку», вийшов через запасні двері. Про явний та прихований тиск на себе та родичів говорять й інші члени громадської організації.

- Наших дітей все одно не повернути, - каже Маляренко. – Проте зло повинно бути покаране. Бандити повинні боятися Закону, а не глузувати над ним й над нами, родичами їхніх жертв. Повірте мені, слідчому з чималим стажем: більшість цих справ для професіонала – завдання навіть не середньої складності. Їх можна повно й всебічно розслідувати та закрити дуже швидко. Вбивства не розкриваються з однієї причини: за бандитів заступаються впливові родичі, котрі можуть «простимулювати» правоохоронців. Наразі на Вінниччині нараховується близько 80 сімей, в яких діти загинули від рук «невстановлених» вбивць.

Мабуть, ані про них, ані про 35 сімей з обласного центру громадськість України ніколи б не дізналася, якби вони не зареєстрували як юридичну особу свою організацію. Подібне об’єднання – Асоціація родичів вбитих – нині діє лише у Харкові. В решті регіонів спроби організовано захистити свої права й пам’ять про безневинно загиблих дітей наштовхнулися на досить жорстку реакцію правоохоронців. Мовляв, плутаєтеся під ногами зі своїми порадами-здогадками, ми й без вас знаємо, кого розшукувати; ліпше зайвий раз на цвинтар сходіть…

«…На жаль, довіра до правоохоронних органів у батьків загиблих вичерпалась. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне створити слідчо-оперативну групу з працівників Генеральної прокуратури та міністерства внутрішніх справ України, яка б провела об’єктивне розслідування причин загибелі молодих людей. Це дасть змогу хоч якось заспокоїти стражденних батьків та утримати їх від спонтанних вчинків ». Щойно наведене – уривок з тексту депутатського запиту Олени Бондаренко та Володимира Яворівського, скерованого до Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ наприкінці 2006 року.

Як неважко здогадатися, ніякої об’єднаної опергрупи ані на Різницькій, ані на Богомольця створювати ніхто й не збирався. Тож якщо й є якісь зрушення у розслідуванні справ про вбивства молодих людей на Вінниччині, - то лишень на гірше…

Олег БАЗАК, Вінниця-Київ