Родичі похованого у Талліні українця прибули до Естонії для аналізу ДНК

Родичі загиблого радянського воїна, вихідця з України Степана Хапікала прибули до Естонської Республіки для здачі контрольного аналізу ДНК з метою підтвердження родинних зв’язків із загиблим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

Сьогодні родичі воїна здадуть контрольний аналіз ДНК, результати якого будуть відомі вже завтра, 10 жовтня.

“Українська сторона впевнена у тому, що результати контрольного аналізу підтвердять родинні зв’язки згаданих осіб зі Степаном Хапікалом, адже попередній аналіз підтвердив родинні зв’язки”, - сказав А.ДЕЩИЦЯ, зазначивши, що проведення подібної експертизи здійснюється на вимогу естонського законодавства.

Після отримання результатів контрольного аналізу ДНК останки С.Хапікала будуть передані родичам, які за сприяння МЗС та Посольства України в Естонії зможуть переправити їх до України для перепоховання на Алеї Слави у місті Полтава.

С.Хапікало був похований на пагорбі Тинісмягі у м. Таллінн.

Як повідомляв УНІАН, естонська влада 26 квітня п.р. розпочала роботи з ексгумації останків радянських воїнів, похованих на пагорбі Тинісмягі, а в ніч на 27 квітня демонтувала пам`ятник Воїну-визволителю і потім перенесла Бронзового солдата на Талліннське військове кладовище.

7 травня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявила, що у Таллінні біля пам’ятника Воїну-визволителю є останки двох вихідців з України С.Хапікала та Олени Варшавської.

Урочисте перепоховання радянських воїнів відбулося 3 липня на військовому кладовищі столиці Естонії, біля перенесеного туди пам`ятника Воїну-визволителю.

Останки полтавчанина С.Хапікала перепоховають в Україні, а прах О.Варшавської естонська сторона 8 червня передала її двоюрідному брату Володимиру ПАРНЕСУ, оскільки він є її єдиним родичем. В.ПАРНЕС проживає в Ізраїлі, де 4 липня перепоховали останки О.Варшавської.