Ющенко поспілкувався із сином Романа Шухевича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та видатний громадський діяч, Герой України Юрій ШУХЕВИЧ обговорили тему 65-річчя Української повстанської армії, що відзначатиметься ближчими днями.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Окрему увагу Президент приділив вшануванню пам’яті Головнокомандувача УПА Романа Шухевича – 100 років від дня його народження виповнюється в 2007 році. З цього приводу В.ЮЩЕНКО ще у травні підписав відповідний Указ.

Звертаючись до сина одного з чільних провідників українського визвольного руху, В.ЮЩЕНКО висловив свою глибоку шану Ю.ШУХЕВИЧУ та його родині за все те, що вони робили та продовжують робити для України.