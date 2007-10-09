Ющенко поспілкувався із сином Романа Шухевича
17:15, 09 жовтня 2007Права людини
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Про відзначення 65-річчя УПА
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та видатний громадський діяч, Герой України Юрій ШУХЕВИЧ обговорили тему 65-річчя Української повстанської армії, що відзначатиметься ближчими днями.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Окрему увагу Президент приділив вшануванню пам’яті Головнокомандувача УПА Романа Шухевича – 100 років від дня його народження виповнюється в 2007 році. З цього приводу В.ЮЩЕНКО ще у травні підписав відповідний Указ.
Звертаючись до сина одного з чільних провідників українського визвольного руху, В.ЮЩЕНКО висловив свою глибоку шану Ю.ШУХЕВИЧУ та його родині за все те, що вони робили та продовжують робити для України.
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