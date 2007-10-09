10 жовтня - 10-20 - прес-конференція на тему: “Усі різні – усі рівні” Європейський рік рівних можливостей про протидію дискримінації людей з проблемами психічного здоров’я” за участю заст.міністра праці та соціальної політики України В.Дьяченка, директора Департаменту у справах інвалідів Мінпраці І.Тарабукіної, голови Експертної ради Мінпраці С.Глузмана, заст..директора ГО Де Дріструм (Нідерланди) Тона Оолтуіс, голови ВГО інвалідів з психічними розладами Ю.Антропова, виконавчого директора ВГО „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю” Р.Кравченка ( там же, прес-центр, 1-й поверх);

11-00 - конференція „Соціальний аспект інтеграції в суспільство людей з проблемами психічного здоров’я (там же, 5-й поверх, зал презентацій).

Потрібна акредитація. Телефони: 289-35-62, 289-05-37, 226-24-01 до 18-30 9 жовтня.