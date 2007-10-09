Презентація науково-популярного ілюстрованого видання “Українська повстанська армія. Історія нескорених”.

10 жовтня - 12-00 - Відбудеться презентація науково-популярного ілюстрованого видання “Українська повстанська армія. Історія нескорених”. Учасники: голова Українського інституту національної пам’яті, академік НАНУ Ігор Юхновський, представник Українського інституту національної пам’яті у Львівській області, директор Центру досліджень визвольного руху, відповідальний редактор та упорядник книги Володимир В’ятрович (Український інститут національної пам’яті, вул. Липська, 16, 2 поверх). Телефони: 2531563, +38-063-6286869, info@upa.in.ua.

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