Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ та віце-президент Єврокомісії з питань юстиції, свободи та безпеки Франко ФРАТТІНІ заявляють, що країни ЄС одностайно виступають за заборону смертної кари в усьому світі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні в Лісабоні під час засідання Міжурядової конференції за участі представників Єврокомісії, президентства ЄС та Ради Європи.

“Європейський Союз беззастережно проти застосування смертної кари, незалежно від будь-яких обставин, і послідовно закликає до скасування цього покарання в усьому світі”, - заявив Ж.БАРРОЗУ.

“Смертна кара – жорстока та мстива пародія юстиції”, - додав Ф.ФРАТТІНІ.

На сьогодні 133 держави відмовились від застосування смертної кари.

У червні цього року ЄС запропонував на розгляд Генеральної асамблеї ООН проект резолюції щодо введення мораторію на смертну кару в усьому світі.

Починаючи з 1994 року, Єврокомісія реалізувала близько 30 проектів, направлених проти смертної кари, загальна вартість яких - близько 15 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня відзначається Всесвітній день проти смертної кари, встановлений ООН.

27 вересня 2007 року Комітет міністрів Ради Європи вирішив також встановити день проти смертної кари 10 жовтня кожного року.

У свою чергу, Рада ЄС поки не змогла встановити день проти смертної кари через позицію польського уряду, який вважає, що цей день мав би стати водночас днем проти абортів та евтаназії.