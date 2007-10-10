Полтавська ОДА засуджує демонтаж пам’ятного каменя на честь Петлюри

Полтавська обласна державна адміністрація засуджує дії Полтавського міськвиконкому з демонтажу пам’ятного каменя на місці спорудження пам’ятника голові Директорії Української Народної Республіки, Головному отаману військ УНР Симону Петлюрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, у заяві зазначається, що 3 жовтня близько 22.00 працівники комунальних служб Полтавського міськвиконкому, мотивуючи свої дії виконанням постанови Господарського суду Полтавської області від 13 вересня, демонтували пам`ятний камінь.

«Ці дії було вчинено з порушенням вимог чинного законодавства та названого рішення суду. Зокрема, в постанові суду зазначено, що вона "набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження". Протягом визначеного терміну юридичним відділом облдержадміністрації у встановленому порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду було подано заяву про апеляційне оскарження названої постанови. Таким чином, посадовцями Полтавського міськвиконкому грубо порушено норми чинного законодавства та законні права органу виконавчої влади», йдеться у заяві.

Полтавська ОДА заявляє, що «такі дії посадовців Полтавського міськвиконкому є неприпустимими, ідеологічно заангажованими та порушують, насамперед, вимоги указу Президента України №793 від 16 травня 2005 року «Про увічнення пам`яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки».

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник С.Петлюрі у Полтаві планувалося відкрити 22 вересня. Спорудження пам’ятника ініціював голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

23 травня на місці майбутнього пам`ятника був закладений пам`ятний знак. Того ж дня прихильники Партії регіонів і КПУ провели акцію протесту проти відкриття пам`ятного знака.

Міська рада Полтави оскаржила у Господарському суді Полтавської області рішення облдержадміністрації про встановлення пам`ятного знака. Суд для забезпечення позову 23 травня заборонив обладміністрації чинити будь-які дії щодо будівництва пам`ятних об`єктів, що стосуються увічнення пам`яті С.Петлюри на території Полтави.

2 липня Господарський суд Полтавської області визнав неправомірними дії Полтавської ОДА щодо встановлення пам`ятного знака та аргументував своє рішення тим, що облдержадміністрація не погодила з міськрадою місце розташування пам`ятного знака. Водночас, суд не задовольнив вимогу міськради про демонтаж встановленого пам`ятного знаку С.Петлюрі, але зобов`язав облдержадміністрацію утриматися від зведення пам`ятника до узгодження всіх дозвільних документів з Полтавською міською радою.

На початку серпня Господарський суд задовольнив позов Полтавської міськради про неправомірність дій ОДА і зобов`язав чиновників ОДА звільнити земельну ділянку від пам`ятного каменю.

Полтавська ОДА подала касаційну скаргу на це рішення суду.