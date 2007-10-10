”Міжнародна Амністія” просить усі країни відмінити смертну кару

Amnesty International звернулася до урядів країн світу із проханням підписати Резолюцію ООН про всесвітній мораторій на смертну кару, який було запропоновано на відкритій зараз сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Зараз дуже влучний момент для вирішення питання відміни смертної кари», - заявила генеральний гекретар Amnesty International Айрін ХАН. «133 країни з членів ООН відмовилися від смертної кари – хто вилучивши її з законодавства, хто через мораторій. Лише 25 країн в світі виконували смертні вироки у 2006 році. 91 % цих вироків здійснено у шести країнах: Китай, Іран, Ірак, Пакистан, Судан та США. Вже сьогодні дуже чітко видно, що ті, хто досі користується смертною карою, – в очевидній меншості», - цитує слова А. ХАН прес-служба “Міжнародної амністії”.

За інформацією Amnesty International, Європа є зоною, вільної від смертної кари, єдиним винятком є Бєларусь, яка досі не скасувала цей вид покарання. З іншого боку, деякий прогрес у напрямку відмови від смертної кари спостерігається у Центральній Азії. Нещодавно Киргизія відмінила смертну кару, адже мораторій на виконання вироків існував в цій країні з 2003 року. У Таджикистані мораторій встановлено з 2004 року. Узбекистан нещодавно підтвердив скасування смертної кари як виду покарання з початку 2008 року.

В Африці лише шість країн здійснювали смертні вироки у 2006 році. В березні 2007 року міністр внутрішніх справ Гани оголосив про заміну смертних вироків на довічне увезення для 36 засуджених. В квітні 2007 року Верховний суд Малаві визнав використання смертної кари неконституційним. В травні 2007 року уряд Нігерії оголосив про амністію для всіх в’язнів, які старші 60-ти років, що провели більше 10-ти років, чекаючи на виконання вироку у камерах смертників. В липні 2007 року Руанда оголосила про повну заборону використання смертної кари. Бурунді, Габон та Малі оголосили про свої наміри переглянути використання смертної кари.

З 2003 року США - єдина країна на обох американських континентах, яка виконувала смертні вироки. Однак у 2006 році у всіх штатах було виконано лише 53 вироки, що є найнижчим покажчиком за останню декаду.

В Азії в 2006 році від смертної кари відмовилися Філіппіни. Відбувся деякий прогрес у зменшенні кількості смертних вироків та їх виконанні у Китаї. 1 січня 2007 року Верховний народний суд Китаю офіційно відновив свою функцію з перегляду смертних вироків. Юристи-науковці сподіваються, що відновлення цієї процедури призведе до зменшення винесених смертних вироків на 20-30 відсотків.

В Марокко, Алжирі та Тунісі продовжуються дебати щодо відмови від смертної кари. Спеціально створена комісія під назвою Комісія правди, яка займалася розглядом цього питання у Марокко та завершила свою роботу у 2005 році, внесла рекомендації повністю скасувати смертну кару в країні.

Довідка “Міжнародної амністії”. Відзначення всесвітнього дня було започатковано Всесвітньою коаліцією проти смертної кари, до якої входять 64 організації. Всі вони поєднали свої зусилля, щоб домогтися скасування смертної кари у всіх країнах світу.

Довідка УНІАН. Офіційно смертна кара в Україні відмінена Законом України від 22 лютого 2000 року №1483-ІІІ "Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України", яким внесено відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України і замінено смертну кару на довічне позбавлення волі.