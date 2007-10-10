У Харкові невідомі демонтували пам’ятний знак Героям Крут

13:31, 10 жовтня 2007
Права людини
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«Типа вандализм»....

У Харкові невідомі демонтували пам’ятний знак Героям Крут, який був встановлений у сквері Перемоги в центрі міста взимку 2006 активістами партії «Пора».

Коментуючи подію, заступник Харківської обласної організації Української народної партії Віктор КОЗОРІЗ повідомив кореспонденту УНІАН, що його парторганізація звернулася до міського голови Михайла ДОБКІНА з приводу зникнення пам’ятного знаку, «оскільки раніше міськвиконком заявляв, що він встановлений незаконно і буде знесений».

«Воювати з пам’ятниками та історією аморально, навіть якщо цей пам’ятний знак встановлено не за встановленими правилами у пориві патріотичних почуттів», - сказав В.КОЗОРІЗ.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Харкові було сплюндровано пам’ятник Шевченку, а також демонтовано пам’ятний знак воїнам УПА. Відповідальність за знесення останнього взяв на себе «Евразийский союз молодежи», діяльність якого нещодавно призупинена в Харківській області рішенням Адміністративного суду.

За інформацією харківського «МедіаПорту», повідомленя про те, що у Харкові знесений пам’ятний знак Героям Крут, з’явилося на сайті «Евразийского союзу молодежи» із заголовком «Типа вандализм».

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові 28 вересня близько 4-ї години ранку зловмисники залили жовтою фарбою фундамент меморіалу Героям Крут і центральну гранітну плиту зі словами Державного гімну України, а на цоколі меморіалу білою фарбою написали “Слава Росії”. Крім того, вандали підпалили фарбу, розлиту у великій кількості, і вогонь сильно пошкодив білий мармур, який доведеться замінити. Близько 35 метрів чорної бруківки теж “пофарбували”.

30 вересня чернігівська міліція порушила кримінальну справу за фактом осквернення меморіалу Героям Крут.

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