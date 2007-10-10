ТРК ”Київ” знову транслюватиме сесії Київради в прямому ефірі

25 жовтня прямі трансляції сесій Київської міської ради на каналі «Київ» будуть відновлені.

За інформацією «Телекритики», про це повідомив виконувач обов’язків директора телекомпанії Дмитро ДЖАНГІРОВ.

«До нас звернувся секретар Київради Олесь Довгий з проханням відновити трансляцію сесій Київської міської ради, мотивуючи соціальною значимістю цих засідань. Ми погодилися за умови, що цей процес буде врегульований нормативним документом. Вирішено підписати двосторонню угоду на весь час каденції цього скликання депутатів міськради. Раніше такої угоди не було. Зараз документи у юристів. Але можу точно сказати, що трансляції відновляться з 25 жовтня, якщо, звичайно, будуть сесії», – заявив Д. ДЖАНГІРОВ.

Нагадаємо, прямі трансляції сесій Київради на «Києві» були припинені у липні 2007 року, відповідно до розпорядження міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Їх було замінено «щоденниками сесії».

«Останнім часом, а особливо напередодні парламентських виборів, прямим репортажем із зали Київради користуються для оприлюднення політичних декларацій, нагнітання пристрастей. Депутатам, можливо, добре від цього, а каналу — погано. Бо на такі затягнуті до 5 годин програми немає соціального замовлення. Про це свідчать факти — конкретні дослідження незалежних моніторингових компаній. Тобто, за відміну трансляції кияни вже проголосували, натискаючи кнопки своїх телевізійних пультів», - сказав тоді Дмитро ДЖАНГІРОВ у інтерв’ю газеті «Хрещатик», пояснюючи таке рішення.

Виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР вітає рішення керівництва ТРК «Київ» відновити прямі трансляції і вважає, що це зробить прийняття рішень міською владою більш прозорішими. «Але та блискавична швидкість, з якою це питання урегулювалося після вчорашньої заяви Олеся Довгого, говорить про залежність муніципального каналу від керівництва міста. Спочатку пани Джангіров і Бектурсунов заявляли, що пряма трансляція сесій шкодить рейтингу каналу. Але насправді, як піарники, вони прекрасно розуміли, що не показувати Черновецького краще, ніж показувати. А тепер виявляється, що все було через неврегульованість відносин між міською владою і міським каналом», - додала В. СЮМАР.

За словами Вікторії Сюмар, тепер можна безпечно для репутації Черновецького відновлювати трансляції сесії, оскільки основний розподіл вільних столичних земельних ресурсів уже відбувся. Крім того, медіарадники мера побачили, що з припиненням трансляцій на муніципальному каналі зросла увага до земельних проблем у Києві національних телеканалів, а це не на руку меру.