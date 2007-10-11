Громадяни ЄС можуть їздити в Молдову без віз

Європейський Союз та Молдова підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, з боку ЄС угоду підписали віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ та Держсекретар головуючої в ЄС Португалії з європейських справ Мануел Лобо АНТУНЕС, з боку Молдови – віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Андрій СТРАТАН.

Угода про спрощення візового режиму передбачає встановлення вартості віз на рівні 35 євро замість 60 євро, звільнення певних категорій громадян від сплати за візи, а також спрощену процедуру отримання віз для студентів, бізнесменів та журналістів. Власники дипломатичних паспортів зможуть перетинати кордони без віз, а для інших громадян, які часто подорожують до ЄС чи до Молдови, можливо видання багаторазових віз за спрощеною процедурою.

Угода про реадмісію встановлює зобов’язання сторін щодо повернення на їхню територію нелегальних мігрантів, виявлених на інших територіях.

Передбачається, що Європарламент має визначитися з ратифікацією цих угод до листопада цього року.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС дала мандат Єврокомісії на проведення переговорів з Молдовою про спрощення візового режиму та реадмісію 19 грудня 2006 року. Переговори розпочалися 9 лютого 2007 року, 25 квітня Угоди були парафовані сторонами.

На сьогодні громадяни ЄС можуть подорожувати до Молдови без віз.