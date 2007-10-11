США визнали факт геноциду проти вірмен з боку турецької Османської імперії.

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США затвердив резолюцію із закликом відобразити в зовнішній політиці Сполучених Штатів факт геноциду проти вірмен з боку турецької Османської імперії.

Як передає РІА «Новости», резолюція затверджена при 27 голосах "за" і 21 "проти".

"Конгрес закликає Президента США в щорічному президентському посланні, з яким він виступає 24 квітня, в річницю вірменського геноциду, точно охарактеризувати систематичне і навмисне знищення півтора мільйонів вірмен як геноцид", - йдеться в тексті затвердженого документа.

Виступаючи за три години до початку засідання комітету, Президент США Джордж БУШ закликав конгресменів проголосувати проти резолюції.

"Ми всі глибоко співчуваємо за трагічні страждання вірменського народу, які розпочалися в 1915 році, але ця резолюція не є правильною відповіддю на масові вбивства, що належать історії, і її ухвалення завдало б величезної шкоди нашим відносинам з ключовим союзником по НАТО і в глобальній війні з терором", - заявив Дж.БУШ.

За даними Вірменського національного комітету Америки - найбільшої організації вірменської діаспори в США - під час своєї передвиборної кампанії Дж.БУШ пообіцяв публічно визнати геноцид вірмен, але, ставши президентом, він свою обіцянку не виконав.

Співавторами резолюції виступили 226 конгресменів, що достатньо для її проходження на засіданні палати. Спікер палати представників Ненсі ПЕЛОСІ через свого прес-секретаря вже заявила, що поставить резолюцію на голосування протягом поточної сесії Конгресу в разі позитивного голосування в профільному комітеті.

"Вірменський геноцид був задуманий і здійснений Османською імперією з 1915 по 1923 роки, внаслідок чого депортації були піддані майже 2 мільйони вірмен, з яких 1,5 мільйона чоловіків, жінок і дітей було вбито, а 500 тисяч тих, хто вижив, були викинуті зі своїх будинків, що привело до припинення проживання вірмен на їх історичній батьківщині, де вони знаходилися понад 2,5 тисяч років", - йдеться в тексті затвердженого комітетом документа.

У резолюції повідомляється, що документальне підтвердження геноциду вірмен з боку Османської імперії є в державних архівах Австрії, Франції, Німеччини, Великобританії, Росії, США, Ватикану та інших країн.

Резолюція є рекомендаційною, не має юридичної сили і не є обов`язковою для президента США, але має велике символічне і міжнародне значення.

Розгляд конгресом цієї резолюції викликав різку реакцію з боку Туреччини і в минулу п`ятницю в телефонній розмові з Дж.БУШЕМ турецький прем`єр Тайїп ЕРДОГАН попередив президента США про негативні наслідки цього кроку Конгресу для американо-турецьких відносин. Аналогічне попередження надіслав у своєму листі уряду США президент Туреччини Абдулла ГЮЛЬ, котрий заявив про "серйозні проблеми" в разі позитивного голосування по резолюції.

Відразу ж після затвердження резолюції президент Туреччини А.ГЮЛЬ заявив, що визнання Конгресом США факту геноциду вірмен є неприпустимим рішенням.

В середу газета "Вашингтон пост" з посиланням на турецьких політиків повідомила, що в разі позитивного голосування щодо резолюції Туреччина може позбавити США доступу до турецької військово-повітряної бази Інжирлік, яка грає ключову роль у бойових операціях американської авіації в Іраку та Афганістані. Крім того, парламент Туреччини може у відповідь зняти всі обмеження і дозволити вторгнення турецьких збройних сил на північ Іраку для удару по курдських сепаратистах.

Адміністрація Дж.БУША у останні дні не раз на всіх рівнях виступала проти прийняття Конгресом резолюції про визнання дій турецької імперії щодо вірмен геноцидом, попереджаючи законодавців, що це негативно позначиться на відносинах між США і Туреччиною.

У минулі роки подібні резолюції вже кілька разів затверджувалися в цьому комітеті, і за всю історію питання резолюція про геноцид проти вірмен двічі виносилася на голосування в Палаті представників у повному складі, але жодного разу не набирала необхідного числа голосів.

У нинішньому вигляді резолюція вперше користується підтримкою більше половини складу палати представників, що практично гарантує її затвердження в разі винесення цього документа на голосування на засіданні палати у повному складі.