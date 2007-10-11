Останки українського воїна, що загинув в Естонії, передані родичам

Сьогодні у Таллінні відбулась церемонія передачі останків радянського воїна українського походження Степана Хапікала його родичам – племінниці Наталії ОДНОЙКО і Володимиру ХАПІКАЛУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, „Акт про видачу останків жертви війни”, відповідно до чинних норм міжнародного права, було підписано уповноваженими представниками Міністерств юстиції та оборони Естонської Республіки, племінником С.Хапікала та Консулом Посольства України в Естонській Республіці.

Останки С.Хапікала в травні ц.р. разом з останками інших 12 радянських солдат були ексгумовані з місця попереднього поховання на площі Тинісмяги в Таллінні для перепоховання на військове кладовище естонської столиці. Згідно з міжнародними нормами, Естонська Республіка звернулася до України з проханням віднайти родичів радянських воїнів, похованих на Тинісмягі.

Завдяки активним діям Міністерства закордонних справ України, Посольства України в Естонській Республіці, Уповноваженого Верховної ради з прав людини в Україні було знайдено родичів С.Хапікала, ідентифіковано і підтверджено родинні зв’язки.

Міністерства закордонних справ України і Естонії дипломатичними каналами узгодили усі організаційні питання повернення останків С.Хапікала до України, а також проведення в Таллінні контрольного ДНК-аналізу, оформлення всіх необхідних документів, організації церемонії передачі останків радянського воїна родичам.

Водночас, МЗС Естонської Республіки забезпечило переліт та проживання Н.ОДНОЙКО та В.ХАПІКАЛА в Таллінні протягом п’яти днів, а МЗС України надало необхідну фінансову допомогу для оформлення та перевезення останків С.Хапікала на батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, естонська влада 26 квітня п.р. розпочала роботи з ексгумації останків радянських воїнів, похованих на пагорбі Тинісмягі, а в ніч на 27 квітня демонтувала пам`ятник Воїну-визволителю і потім перенесла Бронзового солдата на Талліннське військове кладовище.

7 травня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявила, що у Таллінні біля пам’ятника Воїну-визволителю є останки двох вихідців з України С.Хапікала та Олени Варшавської.

Урочисте перепоховання радянських воїнів відбулося 3 липня на військовому кладовищі столиці Естонії, біля перенесеного туди пам`ятника Воїну-визволителю.

Прах О.Варшавської естонська сторона 8 червня передала її двоюрідному брату Володимиру ПАРНЕСУ, оскільки він є її єдиним родичем. В.ПАРНЕС проживає в Ізраїлі, де 4 липня перепоховали останки О.Варшавської.

Останки полтавчанина С.Хапікала перепоховають в Україні.

Згідно з даними Міністерства оборони Естонії, старший сержант С.Хапікало воював у 26-му танковому полку, що входив до 152-ї танкової бригади. 22 вересня 1944 року біля хутора Пенінги бригада з`єдналася з авангардом Естонського стрілецького корпусу, щоб разом увійти до Талліна. За даними Головного управління кадрів Міністерства оборони СРСР, С.Хапікало помер 27 вересня внаслідок хвороби і був похований у Братській могилі на Тинісмяги.