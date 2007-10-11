Україна готова провести конференцію про заборону хімічної зброї

Україна повідомила про готовність провести у себе міжнародну конференцію, присвячену розширенню кола держав - учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї.

Як повідомили УНІАН в Центрі новин ООН, про це заявив представник МЗС України Василь ПОКОТИЛО на засіданні Першого комітету 62-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Відзначаючи десяту річницю Конвенції про заборону хімічної зброї, нам шкода, що вона поки не набула універсального характеру», - заявив В.ПОКОТИЛО. Він висловив упевненість у тому, що досягти цілей цього договору, спрямованого на повну ліквідацію запасів хімічної зброї, можливо лише тоді, коли всі держави світу візьмуть на себе такі зобов`язання.

Представник України підкреслив, що саме цьому покликана сприяти майбутня конференція, яка відбудеться в Україні під егідою Організації з заборони хімічної зброї.

Конвенція ООН про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і про його знищення була прийнята 3 вересня 1992 року і набула чинності 29 квітня 1997 року. Її учасниками є 182 держави. Відповідно до положень цього документа, його учасники повинні знищити всі свої задекларовані запаси хімічної зброї до 29 квітня 2012 року.

На сьогоднішній день 98% запасів хімічної зброї в світі зосереджено в державах - членах Конвенції. Проте 2% цієї зброї масового знищення поки поза міжнародним контролем. Наразі 15 держав не приєдналися до Конвенції, і у них немає ніяких зобов`язань перед міжнародним співтовариством. Серед них - КНДР.