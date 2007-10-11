Справа ”чорних трансплантологів” винирнула в Донецьку

Розслідуючи справу так званих "чорних трансплантологів", ізраїльська поліція з’ясувала, що більшість операцій з пересадки донорських органів вони здійснювали в донецькому Центрі трансплантації нирки. Про це "Німецькій хвилі" повідомили у Державній прокуратурі Ізраїлю.

Офіційний представник Держпрокуратури заявив, що факт проведення операцій у донецькому Центрі трансплантації нирки встановлено не лише завдяки свідченням постраждалих, але й медичним довідкам, виданих цим лікувальним закладом.

Крім того, за даними поліції, декілька операцій було здійснено в одній із київських спеціалізованих лікарень, тип і адресу якої має бути з’ясовано найближчим часом.

За даними прокуратури, усі операції проводив лідер угруповання "чорних трансплантологів" - доктор Міхаель ЗІС, якого рішенням Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю позбавлено ліцензії на проведення лікарської діяльності.

Втім, у донецькому Центрі трансплантації нирки категорично заперечили твердження ізраїльської прокуратури. За словами представниці Центру, доктор М.ЗІС ніколи не проводив там жодних операцій, і ніхто б у Донецьку не дав йому оперувати. Водночас, співрозмовниця визнала, що особа М.ЗІСА добре відома працівникам закладу.

В ізраїльській прокуратурі впевнені, що доктор М.ЗІС "не міг проводити справи самотужки" і, вочевидь, користувався допомогою українських асистентів. Представник прокуратури додав, що правоохоронні органи Ізраїлю та України продовжують співпрацювати у цій справі, проте не став уточнювати рівень міжвідомчих контактів.

Як повідомляв УНІАН. 24 липня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що ізраїльська поліція викрила міжнародну мережу, що підозрюється в організації незаконної трансплантації донорських органів у приватній київській клініці. Загалом у цій справі було затримано дев’ятеро осіб, серед підозрюваних - і провідні медичні фахівці в галузі трансплантації. За інформацією поліції, на слід злочинного угруповання правоохоронців вивели оголошення у російськомовній пресі з пропозиціями стати донором нирок за щедру винагороду. Після медичного обстеження кандидатів доправляли до приватної клініки у Києві, де здійснювали операцію із пересадки донорської нирки іншому пацієнтові. Кожну нирку шахраї продавали за 150 тисяч доларів.

У Службі безпеки України також підтвердили інформацію про затримання ізраїльськими правоохоронними органами на своїй території групи осіб, громадян Ізраїлю, підозрюваних у незаконній діяльності в галузі трансплантації органів людини, наголосивши, що серед затриманих осіб громадян України немає.

25 серпня МВС України заявило, що “на даний момент фактів, які б свідчили про незаконну трансплантацію органів або тканин людини, а також осіб, причетних до цього, на території України не встановлено”.