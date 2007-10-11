На Старокримському кладовищі в Маріуполі пошкоджено близько 30 надгробків
15:11, 11 жовтня 2007Права людини
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Вандали - сатаністи?
У Маріуполі на Старокримському кладовищі вандали пошкодили близько 30 надгробків.
Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, частина надгробків була зруйнована, інша частина розмальована фарбою. Передбачається, що вандали мають відношення до сатанинської секти, оскільки на надгробках були написані слова "death", "satan", цифри "666" і перевернута пентаграма.
У міліції уточнили, що всі постраждалі пам`ятники мали форму хреста або містили в собі його зображення. За фактом скоєного злочину ведеться слідство.
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