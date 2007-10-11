Вірменія вітає визнання американцями геноциду вірменів у Туреччині

Вірменія вітає підтримку комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу США резолюції про геноцид вірменів у Туреччині.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент Вірменії Роберт КОЧАРЯН після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

“Ми вітаємо резолюцію, ухвалену комітетом. Ми сподіваємося на подальший розвиток, і сподіваємося, що США визнають факт геноциду вірменів”, - сказав він.

Президент Вірменії зазначив, що всі міжнародні контакти його країни демонструють, що у світі існує консенсус щодо того, що факт геноциду дійсно мав місце.

“І якщо деякі країни не визнали цього факту на державному рівні – це лише через те, що вони не хочуть погіршити відносини з Туреччиною”, - зазначив Р.КОЧАРЯН.

Як повідомляв УНІАН, Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США затвердив резолюцію із закликом відобразити в зовнішній політиці Сполучених Штатів факт геноциду проти вірмен з боку турецької Османської імперії. Президент США Джордж БУШ закликав конгресменів проголосувати проти резолюції.

Співавторами резолюції виступили 226 конгресменів, чого достатньо для її проходження на засіданні палати. Спікер палати представників Ненсі ПЕЛОСІ через свого прес-секретаря вже заявила, що поставить резолюцію на голосування протягом поточної сесії Конгресу в разі позитивного голосування в профільному комітеті.

”Вірменський геноцид був задуманий і здійснений Османською імперією з 1915 по 1923 рік, внаслідок чого депортації були піддані майже 2 мільйони вірмен, з яких 1,5 мільйона чоловіків, жінок і дітей було вбито, а 500 тисяч тих, хто вижив, були викинуті зі своїх будинків, що привело до припинення проживання вірмен на їх історичній батьківщині, де вони знаходилися понад 2,5 тисячі років”, - йдеться в тексті затвердженого комітетом документа.

Резолюція є рекомендаційною, не має юридичної сили і не є обов`язковою для президента США.

Туреччина вже заявила про те, що ухвалення цієї резолюції матиме негативні наслідки для відносин зі США.