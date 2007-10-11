Україна пропонує Словаччині спрощений візовий режим у 50-кілометровій зоні

Україна хоче підписати зі Словацькою республікою угоду про спрощений візовий режим у 50-кілометровій прикордонній зоні на кшталт угоди з Угорщиною. Про це повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр нагадав, що місяць тому Україна підписала угоду з Угорщиною про безвізові поїздки українських громадян в межах 50-кілометрової прикордонної зони. А.ЯЦЕНЮК переконаний, що аналогічна угода має бути підписана і з словаками.

«Ми сьогодні офіційно започаткуємо переговори щодо цієї угоди, і до кінця року вона повинна бути», - підкреслив міністр закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня міністри закордонних справ України та Угорської Республіки Арсеній ЯЦЕНЮК і Кінга ГЬОНЦ підписали Угоду про правила місцевого прикордонного руху. Положеннями Угоди передбачено безвізовий рух через спільний кордон громадянами України та Угорщини, які проживають у прикордонній зоні (50 км від кордону) на підставі дозволів на спрощений перетин кордону.