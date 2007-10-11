12 вересня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція депутатів Деснянської районної ради у м.Києві на тему: “Зловживання посадових осіб в районних адміністраціях м.Києва”. В Деснянській РДА першим заступником голови Михайлом Іщенком впроваджується система зловживань, яка фактично відсторонює депутатів і раду від повноважень місцевого самоврядування і підтримує корупційні схеми. З цього приводу ведеться слідство Службою безпеки України. Прокурор Деснянського району м.Києва виніс протест на підготоване М.Іщенком рішення Ради. Учасники: депутати Деснянськой РДА Віктор Ходаковьский і Анатолій Гуньков (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 5996849. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.