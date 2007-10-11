Cкандал навколо трансплантації органів спровокований спеціально

У Донецькому центрі трансплантації нирок вважають, що скандал навколо трансплантації органів спровокований спеціально. Як повідомляє сайт "Острів", про це сьогодні заявив журналістам керівник Донецького центру трансплантації нирок Віктор ДЕНИСОВ.

За його словами, фахівці центру переконані, що скандал спровокований спеціально, оскільки в Україні такі операції роблять з високим професіоналізмом і трохи дешевше, ніж в інших країнах.

В.ДЕНИСОВ повідомив, що з 1984 року в Донецькому центрі трансплантації нирок було зроблено 555 операцій, з яких більш як двадцять, - іноземним громадянам. "Ми зробили все відповідно до закону", - наголосив керівник центру.

"Ізраїльтяни, перш за все, повинні розібратись у своїй внутрішній ситуації щодо трансплантації органів", - сказав В.ДЕНИСОВ, пояснивши, що в Ізраїлі у сфері трансплантології "великі проблеми із законом, організаційними аспектами, і ці всі ситуації вони пов`язані з цим".

Водночас В.ДЕНИСОВ підтвердив, що під час деяких операцій, які проводились у центрі громадянам Ізраїлю, був присутній доктор Міхаель ЗІС. "У нас були пацієнти з Ізраїлю, ми виконували донорські трансплантації і Міхаель ЗІС був як супроводжуюча особа, перекладач і нічого більше. Жодних лікарських маніпуляцій він не робив", - заявив В. ДЕНИСОВ.

Як повідомляв УНІАН, розслідуючи справу так званих "чорних трансплантологів", ізраїльська поліція з`ясувала, що більшість операцій з пересадки донорських органів вони здійснювали в Донецькому центрі трансплантації нирок. Як повідомила “Німецька хвиля”, офіційний представник Держпрокуратури заявив, що факт проведення операцій у донецькому Центрі трансплантації нирки встановлений не тільки завдяки свідченням потерпілих, а й завдяки медичним довідкам, виданим цією лікувальною установою.

За даними прокуратури, всі операції проводив лідер угруповання "чорних трансплантологів" - доктор Міхаель ЗІС, який рішенням Міністерства охорони здоров`я Ізраїлю позбавлений ліцензії на проведення лікарської діяльності.

Як повідомлялося, 24 липня в ЗМІ з`явилась інформація про те, що ізраїльська поліція викрила міжнародну мережу, яка підозрюється в організації незаконної трансплантації донорських органів у приватній київській клініці. Загалом у цій справі було затримано дев`ять чоловік, серед підозрюваних – і провідні медичні фахівці в галузі трансплантації.

У Службі безпеки України також підтвердили інформацію про затримання ізраїльськими правоохоронними органами на своїй території групи осіб, громадян Ізраїлю, підозрюваних у незаконній діяльності у сфері трансплантації органів людини, відзначивши, що серед затриманих осіб громадян України немає.

25 серпня МВС України заявило, що “на даний момент фактів, які б свідчили про незаконну трансплантацію органів або тканин людини, а також осіб, причетних до цього, на території України не встановлено”.