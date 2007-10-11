Ющенко закликає Словаччину визнати голодомор актом геноциду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає словацький парламент визнати голодомор в Україні 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Словацької Республіки Іваном ГАШПАРОВИЧЕМ у Братиславі.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що словацьке суспільство і словацький парламент визнає голодомор актом геноциду українського народу.

Президент України також поінформував, що передав своєму словацькому колезі списки словаків, які загинули в Україні в 1944-1954 роках в тюрмах НКВС та КДБ. В.ЮЩЕНКО зауважив, що це 107 осіб, про долю яких дізнаються їхні рідні.

В.ЮЩЕНКО також запропонував І.ГАШПАРОВИЧУ під час його візиту в Україну віддати шану могилам цих словаків.