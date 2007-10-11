Парламент просять узаконити вояків УПА

Ряд науковців та представників громадських організацій рекомендують новому парламенту, нарешті, законодавчо визнати воїнів Української Повстанської Армії, як таких, що вели визвольну боротьбу в Україні в ХХ сторіччі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні "круглого столу" "УПА між історією і політикою: важкий шлях до правди", який відбувся сьогодні в Києві з нагоди 65-ї річниці створення УПА, що визначатиметься 14 жовтня.

Учасники обговорення переконані в тому, що "об’єктивні наукові дослідження, грунтовний аналіз архівних документів та інших матеріалів неспростовно засвідчують, що УПА вела боротьбу за реалізацію права на самовизначення й утворення України як держави".

Так, зокрема, співробітник Українського інституту національної пам’яті Роман КРУЦИК зазначив, що однією з проблем небажання декого в Україні, в тому числі - з політиків, визнати боротьбу УПА визвольним рухом, є розповсюджений ще за часів радянської влади стереотип і відсутність донедавна об’єктивної інформації щодо українських повстанців. На його переконання, для того, щоб позбавитися цього стереотипу, необхідно якомога більше видавати та розповсюджувати документальної літератури про УПА, в тому числі - російською мовою для населення східних регіонів України.

У свою чергу, кандидат у депутати від БЮТ Андрій ШКІЛЬ висловив переконання, що новій Верховний Раді вистачить політичної волі визнати вояків УПА. "Зараз ми маємо 228 голосів, і це достатньо, щоб провести через Верховну Раду ставлення держави до УПА. ...Я впевнений, що воно (голосування - УНАН) буде", - сказав він, додавши, що законодавче визнання УПА не говорить про те, що такий крок стане останнім "на цьому шляху". "Це буде вікове і значиме, але не може бути розцінене як зупинка в цьому нашому шляху. Головне - створення певного клімату, атмосфери в державі з цього приводу", - зазначив А.ШКІЛЬ.