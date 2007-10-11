Парламент просять узаконити вояків УПА
Заява науковців та представників громадських організацій
Ряд науковців та представників громадських організацій рекомендують новому парламенту, нарешті, законодавчо визнати воїнів Української Повстанської Армії, як таких, що вели визвольну боротьбу в Україні в ХХ сторіччі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні "круглого столу" "УПА між історією і політикою: важкий шлях до правди", який відбувся сьогодні в Києві з нагоди 65-ї річниці створення УПА, що визначатиметься 14 жовтня.
Учасники обговорення переконані в тому, що "об’єктивні наукові дослідження, грунтовний аналіз архівних документів та інших матеріалів неспростовно засвідчують, що УПА вела боротьбу за реалізацію права на самовизначення й утворення України як держави".
Так, зокрема, співробітник Українського інституту національної пам’яті Роман КРУЦИК зазначив, що однією з проблем небажання декого в Україні, в тому числі - з політиків, визнати боротьбу УПА визвольним рухом, є розповсюджений ще за часів радянської влади стереотип і відсутність донедавна об’єктивної інформації щодо українських повстанців. На його переконання, для того, щоб позбавитися цього стереотипу, необхідно якомога більше видавати та розповсюджувати документальної літератури про УПА, в тому числі - російською мовою для населення східних регіонів України.
У свою чергу, кандидат у депутати від БЮТ Андрій ШКІЛЬ висловив переконання, що новій Верховний Раді вистачить політичної волі визнати вояків УПА. "Зараз ми маємо 228 голосів, і це достатньо, щоб провести через Верховну Раду ставлення держави до УПА. ...Я впевнений, що воно (голосування - УНАН) буде", - сказав він, додавши, що законодавче визнання УПА не говорить про те, що такий крок стане останнім "на цьому шляху". "Це буде вікове і значиме, але не може бути розцінене як зупинка в цьому нашому шляху. Головне - створення певного клімату, атмосфери в державі з цього приводу", - зазначив А.ШКІЛЬ.