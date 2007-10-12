Туреччина відкликає свого посла в США

У відповідь на ухвалення комітетом у міжнародних справах Палати представників Конгресу США резолюції з визнанням факту геноциду вірмен в Османській імперії Туреччина у четвер оголосила про відкликання свого посла у Вашингтоні, передає телекомпанія NTV.

Коментуючи це повідомлення, офіційний представник турецького МЗС Левент БІЛЬМАН сказав, що посол в США Набі ШЕНСОЙ відкликається "для консультацій".

Телеканал також повідомив, що головнокомандуючий ВМС Туреччини відмінив свій раніше запланований візит в США, передає РІА Новости.

Як повідомлялося, 10 жовтня ц.р. комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США проігнорував заперечення президента США Джорджа БУША і затвердив резолюцію із закликом відобразити в зовнішній політиці США факт геноциду проти вірмен з боку турецької Османської імперії.

Резолюція була затверджена при 27 голосах "за" і 21 "проти".

У свою чергу, Дж.БУШ висловив припущення, що ухвалення резолюції може погіршити американо-турецькі відносини. Таку ж думку висловив і президент Туреччини Абдуллах ГЮЛЬ.