Партія зелених відкидає звинувачення у тиску на газету “24”

Партія зелених України відкидає звинувачення у тиску на газету “24”. Про це йдеться в заяві партії, розповсюдженій її прес-службою.

У заяві наголошується, що ПЗУ є політичною силою, яка сповідує принципи демократії та права, тому у своїй діяльності завжди керувалася та керується нормами чинного законодавства. “Звинувачення у тиску на «Газету 24» є безпідставними та необґрунтованими, адже всі матеріали розміщувалися виключно у відповідності до умов укладених договорів, що є підтвердженням волевиявлення сторін”, – заявляє ПЗУ. У свою чергу, договірні відносини регулюються Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, а у період виборчої кампанії також Законом України «Про вибори народних депутатів України», зазначається у заяві.

“Дуже прикро, що люди, які займаються журналістикою, намагаються прикрити власні невдачі політичними звинуваченнями”, – вважають члени партії. Проблеми неефективного менеджменту та творчі прорахунки повинні вирішуватися іншими методами, зазначається у заяві. “В даному випадку маємо звичайну підміну понять, політична цензура має іншу сутність. Тому апелювати до свободи слова в даній ситуації є недоречним”, - наголошують “зелені”.

Відносно результатів дострокових парламентських виборів у заяві зазначаються, що для Партії зелених України подолання прохідного бар’єру не було самоціллю, головний пріоритет ПЗУ – екологізація політики та забезпечення умов для повноцінного життя майбутніх поколінь. “Зелені” вважають сьогоднішню зацікавленість перших осіб держави та громадсько-політичних діячів екологічною тематикою здобутком своєї партії.

Цю тенденцію партія готова і надалі активно підтримувати та розвивати. Оновлена команда та голова Партії зелених України Володимир КОСТЕРІН докладатимуть максимум зусиль для розвитку країни на засадах свободи, плюралізму та поваги до кожної особистості, наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня ряд ЗМІ оприлюднив відкритий лист головного редактора “Газети 24” Віталія ПОРТНІКОВА до журналістів та співробітників “Газети 24”, читачів цього видання, в якому він повідомив про своє звільнення з посади головного редактора. “Це рішення було прийнято мною після бесіди з інвестором проекту Володимиром КОСТЕРІНИМ, який заявив про необхідність здійснення внутрішнього нагляду за діяльністю редакції з боку керуючої компанії, що підтвердило бажання встановити політичний контроль над виходом очолюваного мною видання”, - говориться в документі.

"Не буду приховувати, що зі спробами опублікувати у виданні матеріали, які розходяться з концепцією видання, мені довелося зіштовхуватися з перших днів роботи шеф-редактором, а потім і головним редактором "Газети 24". Але спочатку мені вдавалося їм більш-менш ефективно протистояти, а тим самим і відгороджувати колектив редакції від спроб політичного використання інвестором і його найближчим оточенням", - пише В.ПОРТНІКОВ.

За його словами, ситуація кардинально змінилася після парламентських виборів, на яких очолювана В.КОСТЕРІНИМ партія (Партія зелених України) виступила "вкрай невдало".

"Винними у цьому виявилися ЗМІ, що належать інвестору, – телеканал "Тоніс" і "Газета 24". Стали здійснювати спроби зміни керівництва цих ЗМІ", - заявляє В.ПОРТНІКОВ.