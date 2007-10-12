ООН закликає владу М`янми звільнити ув`язнених

Рада Безпеки Організації Об`єднаних Націй у четвер прийняла заяву щодо М`янми, в якій висловлюється співчуття з приводу насильницького розгону мирних демонстрацій в країні, і закликала до звільнення ув`язнених і мирних перетворень на основі діалогу.

Як передає РІА «Новости», це "м`який варіант" заяви від імені голови РБ ООН щодо М`янми.

Західні країни пропонували закликати військовий уряд М`янми звільнити всіх політв`язнів і затриманих під час акцій протесту, проте у результаті прийняття рішення "підкреслити важливість швидкого звільнення".

Головний пункт політичного послання Янгону - підтримка мандату посланника генсека Ібрагима ГАМБАРІ, який є посередником між сторонами протистояння, і заклик до мирних перетворень на основі діалогу між всіма сторонами і дотримання прав людини.

Мотивом масових заворушень, що почалися в М`янмі 19 серпня, стало підвищення удвічі цін на паливо. Протестуючі крім поліпшення соціально-економічних умов в країні вимагали проведення демократичних реформ, а також звільнення з-під домашнього арешту лідера Національної ліги за демократію, що перемогла на виборах 1990 року, лауреата Нобелівської премії миру АУН Сан Су Чі.

За офіційними даними, під час заворушень загинули більше десяти чоловік, проте опозиціонери заявляють, що кількість жертв перевищує 200.