На українсько-польському кордоні - великі черги і ретельний шмон

Державна митна служба України попереджає про можливість виникнення черг на українсько-польському кордоні через страйк польських митників.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, учора Митна служба Республіки Польща розпочала акцію протесту. За повідомленням Протестного комітету „Бялистоцьке порозуміння”, причинами проведення такого заходу стали суперечки щодо грошового, правового та соціального забезпечення митників. Під час акції будуть використовуватися відповідні прапори та інформуватиметься громадськість.

Водночас митники продовжують виконувати свої обов’язки особливо ретельно, збільшивши тривалість огляду транспортних засобів та ручної поклажі. У зв’язку з цим зменшилася пропускна спроможність пунктів пропуску.

Аналіз, проведений Державною прикордонної службою України, показав, що минулої доби пропуск легкових автомобілів скоротився на 30% (понад 4 тис. 800 автомобілів). Водночас відзначається, що багато українців вже зараз відмовилися від закордонних поїздок і в чергах залишаються переважно транспортні засоби з польськими номерами.