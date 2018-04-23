Суддя з Херсона просила $1000 за удочеріння?

12 жовтня в Апеляційному суді Миколаївської області відбудеться судове засідання у справі судді з Херсона Марини Р. Її звинувачують в отриманні хабарі за оформлення документів на удочеріння трирічної дівчинки-інваліда Олени сім`єю Аменд із США. Сама вона факт отримання хабара заперечує, стверджуючи, що її хоче обчорнити СБУ.

"ЯКИХ ГРИВЕНЬ? ДОЛАРІВ!"

У листопаді минулого року сім`я з Америки Дебора і Роберт Аменд приїхали до України, щоб усиновити дитину. Їм допомагав перекладач Валерій Дашевський і голова херсонського добродійного фонду "Наш дім" Олександр Горденко.

"Після того, як ми принесли судді документи на усиновлення, вона їх проглянула, ми поговорили, попрощалися, але, коли я був вже в дверях, вона мене зупинила і наодинці сказала, що суду треба допомогти, — розповідає Дашевський, — Я запитав: "Що це означає? Що ви хочете? Гроші? Скільки?". У відповідь почув: "Тисяча", перепитав: "Гривень?", а вона: "Яких гривень, доларів!"

Після цього іноземці і їх помічники вирішили звернутися до СБУ. "Американці були в шоці, говорили, що чули про наших хабарників, але не думали, що це трапиться з ними, — розповідає Горденко, — Дівчинка - інвалід першої групи, у неї розм`якшення кісток, вона у нас ходити не могла, руки не тримала. Був шанс, що її зможуть прооперувати за океаном.. А тут таке.."

СУДДЮ ОБІЛЯЮТЬ?

У призначений день, коли Дашевський з відеокамерою і диктофоном приніс гроші, оперативники СБУ зафіксували вручення хабара. Суддя, за його словами, реагувала холоднокровно, сказала, що здивована, що не розуміє, що це за гроші, звідки вони узялися.

Як розповіли свідки, на процесі суддя з Миколаєва нібито намагалася обілити свого колегу: "Дашевський надавав свідчення чотири з половиною години, і лише лічені питання стосувалися хабара, суддя питала про те, звідки він узяв лист для протоколу, чи був він чистий або списаний, чому він написав письмову заяву в СБУ, а не усну і т.д.". Дашевський говорить, що "велику частину часу суддя шукає доказу того, що СБУ було зроблено щось не так, скажімо, не було понятих, складалися не ті протоколи, які потрібно".

Отримати коментар від обвинуваченої поки не вдалося.

Влад Абрамов, Сегодня