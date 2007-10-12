У Полтаві облили червоною фарбою пам`ятник Петру І

У Полтаві сьогодні вночі невідомі облили червоною фарбою пам`ятник російському царю Петру І.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник встановлений перед входом в Державний історико-культурний заповідник "Поле Полтавської битви".

«Ми вранці, на 9.00 прийшли на роботу і побачили, що пам`ятник облитий. Хто це зробив - невідомо. Це - перша подібна подія з 1950 року - дати відкриття музею і встановлення пам`ятника Петру», - сказала заступник директора музею Людмила ШЕНДРІК.

*** Петро I Великий (при народженні Петро Олексійович Романов) (30 травня за старим стилем (9 червня за новим стилем) 1672 - 28 січня за старим стилем (8 лютого за новим стилем) 1725) — цар Росії (з 1682) і перший імператор (20 січня 1721 року за державні заслуги був оголошений «Отцом отечества и Императором Всероссийским») Російської імперії (1721-25), дотепер вважається одним з найвидатніших політиків Росії.

У Полтаві його ім`я пов`язують з Полтавською битвою - вирішальним епізодом Великої Північної війни 27 червня (8 липня) 1709 року, в якій російська армія Петра І перемогла шведську армію Карла XІІ.