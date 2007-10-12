Нобелівську премію миру розділили Альберт Гор і група ООН

Нобелівська премія миру 2007 року була присуджена колишньому віце-президенту США Альберту ГОРУ і Міжурядовій групі експертів зі зміни клімату (IPCC).

Як передає Рейтер, Нобелівський комітет Норвегії, який традиційно присуджує премію в цій номінації, вибрав А.ГОРА і IPCC із 181 кандидата.

Комітет відзначає той факт, що колишній віце-президент США і IPCC постійно порушують проблему ризику зміни світового клімату, привертаючи до неї увагу широких шарів суспільства.

Премію - 1,5 млн. доларів США - буде поділено між лауреатами.