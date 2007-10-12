У Донецьку спіймали лікаря - одного з ”чорних трансплантологів”

Сьогодні в Донецьку співробітниками міліції було затримано одного з фігурантів справи про незаконну трансплантацію людських органів – доктор Міхаель ЗІС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Судаку (Крим) заявив виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО.

За його словами, міліція України тісно співпрацювала з ізраїльською поліцією, і вчора було одержано сигнал про те, що один з фігурантів гучної справи про незаконну трансплантацію органів в`їхав до України.

«Учора ми одержали сигнал про те, що один з фігурантів цієї справи – ми одержали сигнал не від ізраїльтян, а одержали від МВС Молдови, – що він в`їхав до України, і ми його, як кажуть, «прийняли», - відзначив М.КОРНІЄНКО. – І ми його привели туди, куди він приїхав, до Донецька, і там затримали».

Як уточнив М.КОРНІЄНКО, затримання проходило сьогодні за постановою МВС Молдови про арешт цієї людини.

«Його затримано і тепер вирішуватиметься питання про його екстрадицію до цієї республіки (до Молдови - УНІАН), і потім вони вирішуватимуть далі питання з Ізраїлем», - сказав в.о. міністра.

Він також додав, що затримана людина – легендарна особа, «це доктор, це лікар, який фігурував у цих скандалах, його прізвище ЗІС».

Як повідомлялося, ізраїльська поліція, розслідуючи справу так званих "чорних трансплантологів", з`ясувала, що більшість операцій з пересадки донорських органів вони здійснювала нібито в Донецькому центрі трансплантації нирок під керівництвом доктора Міхаеля ЗІСА, якого рішенням Міністерства охорони здоров`я Ізраїлю позбавлено ліцензії на проведення лікарської діяльності.

Водночас керівник Донецького центру трансплантації нирок Віктор ДЕНИСОВ 11 жовтня заявив, що М.ЗІС у Донецьку жодних операцій не робив. Зокрема, В.ДЕНИСОВ підтвердив, що під час деяких операцій, які на законних підставах проводились у центрі громадянам Ізраїлю, був присутній доктор Міхаель ЗІС. "У нас були пацієнти з Ізраїлю, ми виконували донорські трансплантації, і Міхаель ЗІС був як супроводжуюча особа, перекладач і нічого більше. Жодних лікарських маніпуляцій він не робив", - заявив В.ДЕНИСОВ.