Донецька міліція підтверджує затримання ізраїльського трансплантолога

Донецька міліція підтверджує інформацію про затримання громадянина Ізраїлю Міхаеля ЗІСА, якого підозрюють в незаконній трансплантації людських органів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, за словами керівника відділу Вікторії КУШНІР, М.ЗІС "затриманий і буде переданий до обласної прокуратури".

"Прокуратура ухвалюватиме рішення про його екстрадицію, ймовірно, до Молдови", - сказала В.КУШНІР.

При цьому вона додала, що всі факти, за якими обвинувачується М.ЗІС, зареєстровані правоохоронцями Молдови. "У нас таких фактів немає", - сказала В.КУШНІР.

Як повідомляв УНІАН, ізраїльська поліція, розслідуючи справу так званих "чорних трансплантологів", з`ясувала, що більшість операцій з пересадки донорських органів вони здійснювала нібито в Донецькому центрі трансплантації нирок під керівництвом доктора М.ЗІСА, який рішенням Міністерства охорони здоров`я Ізраїлю позбавлений ліцензії на проведення лікарської діяльності.

Водночас керівник Донецького центру трансплантації нирок Віктор ДЕНИСОВ 11 жовтня заявив, що М.ЗІС в Донецьку ніяких операцій не проводив. Зокрема, В.ДЕНИСОВ підтвердив, що під час деяких операцій, які на законних підставах проводилися в центрі громадянам Ізраїлю, був присутній доктор М.ЗІС. "У нас були пацієнти з Ізраїлю, ми виконували донорські трансплантації, і Міхаель ЗІС був як супроводжуюча особа, перекладач і нічого більше. Жодних лікарських маніпуляцій він не здійснював", - заявив В.ДЕНИСОВ.

Сьогодні, 12 жовтня, в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що в Донецьку співробітниками міліції був затриманий один із фігурантів справи про незаконну трансплантацію людських органів – доктор М.ЗІС.