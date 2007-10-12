На Львівщині маленькі діти помирають через невідому хворобу

У містечку Яворів Львівської області ширяться чутки про невстановлену недугу, через яку помирають маленькі діти. Влада міста вже звернулася до Міністерства охорони здоров’я України.

За десять днів жовтня від неї померли троє дітей. З початку року — дванадцять. Місцеві медики не можуть визначити причин страшного захворювання. Міністр охорони здоров`я України Юрій Гайдаєв узяв “яворівську справу” під особистий контроль і наказав в терміновому порядку провести службове розслідування причин високої дитячої смертності. Тим часом яворівські медики навідріз відмовляються говорити про це захворювання, а санепідеміологи заперечують інформацію про будь-яку епідемію.

Юрій Телегей поховав однорічного сина 5 днів тому. У дитини тиждень трималася висока температура, а дільничний лікар заспокоював, що то ріжуться зуби. Коли Андрійко помер, медики почали плутатися в діагнозах – від грипу до менінгіту, - розповідає батько. До того ж пропонували йому гроші та вмовили не користуватися послугами криміналістів під час розтину.

Юрій Телегей, батько померлої дитини: «Можна було врятувати, якби одразу взнали, що то за інфекція. А вони пояснювали, що гуляє грип в повітрі. Все що вони пояснювали – це інфекція в повітрі і все».

Яворівська влада оголосила надзвичайний стан, але дитсадків поки що не закриває. Чиновники збираються провести розслідування, і до чуток у місті скептично не ставляться. Кажуть, аналогічна проблема колись мала місце в сусідній Польщі.

Михайло Бак, заступник міського голови міста Яворів: «Є такі чутки, що шестеро дітей захворіли. То не підтверджена інформація, що є якась інфекція».

"Попередні висновки такі: діти у віці до одного року вмирають від захворювання одного з різновидів менінгіту, що передається повітряно-краплинним шляхом", - каже мер міста Віталій Домашовець.

В лікарні навідріз відмовилися коментувати ситуацію. Загадково себе повели й санітарні лікарі: журналістів попросили залишити приміщення, аби ті нічого не поцупили.

Заспокоїли лише у Львівській обласній санепідемстанції. Кажуть, ніякої епідемії у Яворові немає.

Наталія Тімко, завідувач епідемвідділенням Львівської ОСЕ: «До нас щодня надходить інформація з інфекційних лікарень, і жодної інформації не надходили ні по Яворову, ні по Яворівському району».

У журналістів є своя версія спалаху захворювання. Поряд знаходиться відомий полігон. У 2003 році незабаром після завершення маневрів “Прикарпаття-2003” за участю підрозділів італійської армії тут спалахнуло невідоме захворювання. Гості з Апеннін майстерно зімітували ядерний вибух. Утворилося декілька хмарок підозрілого кольору, що рушили у декількох напрямах одночасно. Потім італійці мили свої танки хитромудрими спецрозчинами; військовослужбовці при цьому були одягнені в прозорі комбінезони зі скафандрами. А незабаром після навчань в селах району стали масово хворіти діти. Як і в нинішньому випадку, медики щосили заперечували “хімічні чинники” виникнення незрозумілих хвороб. Всі списували на вірус грипу і інші збудники інфекцій. Тоді в селах Львівщини зі скаргами на нездужання звернулися 387 осіб, зокрема 337 дітей шкільного і дошкільного віку.

НТН, МК