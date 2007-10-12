14 жовтня - 10-00 - В рамках заходів об’єднання “Свобода” для відзначення 100-річчя від дня народження Головного командира УПА Романа Шухевича та 65-ї річниці УПА Всеукраїнське об’єднання “Свобода” планує провести Марш за визнання Української повстанської армії. Збір біля пам`ятника Т. Шевченку. Учасники пройдуть за маршрутом: пам`ятник Тарасові Шевченку - вул. Л.Толстого - площа Л.Толстого - вул. Велика Васильківська - вул. Хрещатик - Майдан Незалежності - вул. Михайлівська - Михайлівська площа - Софійська площа;

12-00 - на Софійський площі розпочнеться лицарське свято “В обороні рідної землі”;

Цього ж дня ВО “Свобода” проведе вулицями Києва автопробіг “УПА – наші герої”. Учасники автопробігу зберуться о 7.30 на в’їзді в Київ по Житомирській трасі.