Прес-конференція директора Центру українознавства Київського національного університету ім.Т.Шевченка Володимира Сергійчука, присвячена 65-й річниці Української Повстанської Армії

15 жовтня - 15-00 - В Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція директора Центру українознавства Київського національного університету ім.Т.Шевченка Володимира Сергійчука, присвячена 65-й річниці Української Повстанської Армії. Після прес-конференції Володимир Сергійчук відповість на запитання читачів сайту «Обозреватель». Запитання можна ставити на сторінці: http://conf.oboz.ua/ov4/new/623.html (вул.Панаса Мирного, 17). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 8(066) 4456887.

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