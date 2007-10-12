Проводиться акредитація на круглий стіл на тему: «Платні статті: об`єми, бюджети, проблеми ідентифікації». Організатори: Publicity Creating і журнал „Телекритика”. Будуть оголошені результати першого дослідження «Об`єми платних статей в діловій та популярній пресі за I півріччя 2007 г.», проведеного Publicity Creating спільно з Інститутом реклами. Учасники: Наталія Лігачова, головний редактор журналу „Телекритика”; Валерій Курейко, ген.директор компанії стратегічних комунікацій Publicity Creating; Олексій Погорєлов, ген.директор Української Асоціації Видавців періодичної преси; Ярина Ключковська, голова Правління Української Асоціації PR;Сергій Ліфінцев, перший проректор Інституту Реклами та ін. Початок 16 жовтня об 11-00 (медіа-центр «Главред», вул.Стрітенська, 2/8). Телефони: 594-28-91, 594-28-95, e-mail: monitor@publicity-creating.ua.