Міжнародний Семінар „Меншини Європи”

Оголошується конкурс на участь у Міжнародному Семінарі „Меншини Європи” в рамках програми Ради Європи «Всі різні, всі рівні», який відбудеться в місті Левока, Словаччина, з 25 листопада по 2 грудня 2007 р.

Учасниками семінару можуть бути молоді люди, менеджери проектів, тренери, молодіжні лідери, особи, залучені до розробки та реалізації молодіжної політики, молодіжні представники.

Процес відбору учасників буде відбуватися на основі заповнених аплікаційних форм та рекомендаційних листів від організацій.

Фінансування:

Внесок за участь у семінарі становить 30 євро. Дорожні витрати відшкодовуються організаторами семінару на 90%.

Всі зацікавлені взяти участь у заході повинні відправити заповнені аплікаційні форми не пізніше ніж 20 жовтня 2007 року на адресу: seminar07@moe-online.com.

Детальну інформацію про семінар, умови участі та аплікаційну форму можна завантажити з веб-сайту Ресурсних Центрів SALTO-YOUTH за адресою http://www.salto-youth.net/find-a-training/1140.html

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