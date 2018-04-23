Противники УПА у Києві побилися з міліцією

Активісти ПСПУ і громадської організації “Київська Русь” на Бесарабській площі у Києві агітували проти святкування 65-ї річниці Української повстанської армії.

Перед учасниками мітингу виступила лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО, яка звинуватила вояків УПА у співпраці з фашистською Німеччиною та розкритикувала Президента України Віктора ЮЩЕНКА за указ про святкування річниці УПА. “Як ЮЩЕНКО може нав’язувати Україні це свято – створення УПА?”, - звернулась вона до учасників акції.

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Фото Віктора Побединського та Романа Нестеровського / УНІАН