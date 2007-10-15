Роль громадських жіночих організацій в суспільному житті зростає

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина ЮЩЕНКО відзначає активну роль громадських жіночих організацій в суспільному житті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЮЩЕНКО сказала в промові на Міжнародній Конференції жінок і дівчат-лідерів “Vital Voices”, яка сьогодні розпочалася в Києві.

К.ЮЩЕНКО окреслила основні проблеми, з якими доводиться стикатися українським жінкам. За її словами, хоча тендерна рівність і закріплена в українському законодавстві, проте в реальному житті все виглядає дещо по-іншому.

При цьому К.ЮЩЕНКО відзначила, що в Верховній Раді 6-го скликання лише 10% жінок.

За словами К.ЮЩЕНКО, заробітна плата жінок становить 2/3 зарплати чоловіків.

Окрім того, дружина Президента відзначила таку проблему як трудова міграція, коли жінки у пошуках роботи змушені залишати свої родини. “Ця проблема потребує вивчення з точки зору наслідків для України”, - переконана вона.

Також, за словами К.ЮЩЕНКО лише 30% жінок займаються бізнесом, передусім малим та середнім, у великому бізнесі жінок дуже мало.

В конференції беруть участь 150 жінок-лідерів з різних країн. Вони обговорюватимуть вирішення найнагальніших проблем - сприяння економічному розвитку та торгівлі, захист жінок від насильства, сприяння ефективному управлінню та боротьба з ВІЛ\СНІД.

У відкритті конференції, яке відбулося у приміщенні Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, взяли участь жінка-астронавт Гейді Марі ПАЙПЕР (США), дружина екс-Президента Польщі Йоланта КВАСЬНЄВСЬКА, колишній посол Організації економічного співробітництва та розвитку, екс-конгресмен США Конні МОРЕЛЛА, голова Фонду «Анти-СНІД» Олена ФРАНЧУК, колишній прем’єр-міністр Канади Кім КЕМПБЕЛЛ. Захід розпочався відео-зверненням сенатора США, кандидата в Президенти США Гілларі КЛІНТОН.

З привітанням до учасниць конференції також звернувся міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Світове партнерство “Vital Voices” (Голоси життя), засноване 1997 року, пропагує широку участь жінок у суспільному житті.