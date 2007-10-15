Чоловік викинув дружину з шостого поверху за брудне взуття
14:28, 15 жовтня 2007Права людини
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Тепер єгиптянин чекає суду
Житель єгипетського міста ель-Махалля ель-Кобрівикинув свою дружину з шостого поверху за те, що вона відмовилася помити і начистити його черевики, пише газета "Е-Рая".
Тіло жінки, 32-річної домогосподарки Хабіби Кусейр, знайшли біля під`їзду одного з багатоповерхових житлових будинків перехожі.
Поліція допитала її чоловіка, електрика Алі Кусейра. Чоловік розповів, що напередодні увечері попросив дружину почистити його взуття, але вона відмовилася. У гніві Алі викинув жінку у відкрите вікно кухні.
Тепер чоловік чекає суду
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