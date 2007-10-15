Вшанування пам`яті видатного правозахисника Петра Григоренка з нагоди 100-річчя з дня його народження

100-річчя з дня народження генерала Петра Григоренка - Громадськість Києва вшанує світлу пам`ять видатного правозахисника у четвер, 18 жовтня 2007 року, в Київському Будинку вчителя. Початок о 19 год.

У програмі виступи:

Андрій ГРИГОРЕНКО, його син, Президент Фундації П.Григоренка

Раїса РУДЕНКО, секретар Української Гельсінкської групи,

Семен ҐЛУЗМАН, президент Асоціації психіатрів України,

Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, Голова Меджлісу кримськотатар-ського народу,

Осип ЗІНКЕВИЧ, директор видавництва «Смолоскип»,

Леонід ПЛЮЩ, член Закордонного представництва УГГ.

Ведучий – Василь ОВСІЄНКО, член УГГ.

Оргкомітет: (380-44) 285-12-11, 8-066-357-27-09.

Також 17 жовтня 2007 року о 17:00 год. у видавництві «Смолоскип» відбудеться відкриття фотовиставки до 100-річчя Петра Григоренка.