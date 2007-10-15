Президента просять включити правозахисників до конституційної ради

Всеукраїнська громадська організація “Альянс Майдан” звернулася до Президента Україні Віктора ЮЩЕНКА з проханням залучити до роботи в Національній конституційній раді представників правозахисного руху.

Про це йдеться у листі-зверненні до Президента України щодо персонального складу Національної конституційної ради, текст якого має у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, представники ВГО “Альянс Майдан” висловлюють сподівання, що серед членів конституційної ради обов`язково будуть відомі правозахисники Тарас ВОЗНЯК, Іван ДЗЮБА, Євген ЗАХАРОВ, Людмила КОВАЛЬ, Микола КОЗИРЄВ, Катерина ЛЕВЧЕНКО, Мирослав МАРИНОВИЧ, Роман РОМАНОВ, Євген СВЕРСТЮК, Олександр СТЕПАНЕНКО, Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

Крім того, ВГО “Альянс-Майдан” вважає доцільним залучення до роботи в Національній конституційній раді “як знаних фахівців в галузі конституційного права, таких як Юрій БАУЛІН, Віктор БОЙКО, Олександр ВИННИКОВ, Микола КОЗЮБРА, Віктор КОЛІСНИК, Ігор КОЛІУШКО, Всеволод РЕЧИЦЬКИЙ, так і адвокатів-практиків, що мають значний досвід захисту прав людини в судах, таких як Аркадій БУЩЕНКО, Юрій ВАСИЛЕНКО, Тетяна МОНТЯН, В’ячеслав ЯКУБЕНКО”.

“Впевнені, що без участі у роботі Національної конституційної ради таких людей, відомих своєю активною громадянською позицією та справжніх фахівців у царині права та правозахисту, конституційний процес втратить як у прозорості та демократичності, так і в ефективності, і досягнення задекларованої Вами мети може бути поставлено під загрозу”, - говориться в тексті листа.