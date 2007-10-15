Суддя, яка вела справу про розлучення Фірташа, просить захисту у Президента

Суддя Солом`янського районного суду м.Києва Ірина УСАТОВА, яка вела справу про розлучення співвласника "РосУкрЕнерго" Дмитра ФІРТАША та Марії КАЛИНОВСЬКОЇ, звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА як гаранта Конституції і просить у нього допомоги та захисту.

Про це йдеться у відкритому листі судді до Президента, який має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Зокрема, як зазначає І.УСАТОВА, на неї та членів її сім’ї чиниться тиск сторонніми особами.

“Звертаюсь до Вас з приводу втручання сторонніх осіб і державних органів у мою професійну діяльність та здійснення тиску з їхнього боку шляхом погроз щодо притягнення мене до кримінальної відповідальності за допомогою органів прокуратури, звільнення з посади судді, фізичної розправи, що змушує звернутися до Вас за захистом”, - йдеться у листі до Президента.

За словами І.УСАТОВОЇ, після винесення 21 вересня 2007 року рішення, згідно з яким розірвання шлюбу Д.ФІРТАША і М.КАЛИНОВСЬКОЇ було скасоване, на неї почав здійснюватися системний тиск “шляхом погроз про притягнення до кримінальної відповідальності, звільнення з посади судді, фізичної розправи тощо”.

При цьому І.УСАТОВА вважає, що мета такого тиску і погроз - примушення скасувати зазначену ухвалу.

“З моменту надходження зазначеної справи у моє провадження я не можу належним чином виконувати професійні обов`язки, оскільки численні необгрунтовані скарги до державних органів з приводу розгляду цієї справи (зокрема, до мене надійшли звернення з Вищої ради юстиції, Генеральної прокуратури України тощо), що продовжують супроводжуватися, призводять до хвилювань, нервових стресів та неможливості якісно виконувати свої посадові обов`язки”, - йдеться у листі.

Також І. УСАТОВА зазначає, що неправомірний тиск на неї унеможливлює належне виконання професійних обов`язків з огляду на нервове напруження, і змушує побоюватися за своє та близьких їй людей життя.

Як відомо, Солом’янський суд м.Києва скасував своє рішення від 12 серпня 2005 року про розірвання шлюбу між співвласником "РосУкрЕнерго" Д.ФІРТАШЕМ і М.КАЛИНОВСЬКОЮ. Зокрема, як зазначалося у постанові, суд ухвалив таке рішення у зв’язку з виявленням обставин, які не були відомі раніше.

"На момент винесення рішення (щодо розірвання шлюбу) існували істотні для справи обставини, які не були й не могли бути відомі на час розгляду справи по суті", - йдеться в рішенні суду.

М.КАЛИНОВСЬКА і Д.ФІРТАШІ одружилися у вересні 2001 р. За словами М.КАЛИНОВСЬКОЇ, у листопаді 2005 р. вона довідалася, що три місяці тому Солом’янський суд Києва заочно оформив її розлучення з чоловіком.

26 січня 2006 р. вона підписала мирну угоду про розподіл майна з представником Д.ФІРТАША Юрієм БОЙКОМ.

М.КАЛИНОВСЬКА стверджує, що умови мирної угоди не виконані. За її словами, Д.ФІРТАШ мав їй виплатити 36 млн. доларів, але насправді віддав тільки 24 млн. доларів. Крім цього, вона отримала три квартири, три машино-місця та автомобіль Cadillac Escalade.

У липні М.ФІРТАШ (КАЛИНОВСЬКА) подала до Печерського райсуду Києва позов з вимогою визнати недійсною підписану нею угоду про розподіл майна. Вона збиралася довести своє право на володіння половиною активів Group DF (оборот 4,6 млрд. доларів).

Однак цей суд позов не задовольнив, а суд на Британських Віргінських островах відхилив її претензії на одержання інформації про активи колишнього чоловіка.