Влада Севастополя заборонила проводити в місті “російський марш”

Севастопольська міська державна адміністрація попередила організаторів запланованого тут на 4 листопада „русского марша” про незаконність даної акції. Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови виконавчої влади міста Володимир КАЗАРІН сьогодні на брифінгу для журналістів повідомив, що організація „Рух проти нелегальної імміграції - Севастополь”, лідер якої Михайло БРІЦИН на недавній прес-конференції оголосив про проведення „так званого російського маршу у Севастополі”, не є зареєстрованою у Севастополі як громадська організація. Тому, як сказав він, „акції такого роду, які не отримали належного законодавчого оформлення, носять протизаконний характер”.

По-друге, зазначив В.КАЗАРІН, „вони фактично паралізують життя міста 4 листопада, зупиниться громадський транспорт, якщо марш відбудеться, як вони заявляють, від площі Ушакова, до площі Лазарєва і площі Нахімова, де вони збираються провести мітинг”. По-третє, за словами першого віце-мера, „їх самодіяльна діяльність вже викликала кілька судових позовів, за якими вони були оштрафовані, а один з цих позовів було пред’явлено Генеральним консульством Російської Федерації за підсумками того протестного пікету, який вони організовували біля Генконсульства у Сімферополі. Справа перебуває у русі. Тобто, російська сторона теж пред’явила їм претензії за їх діяльність”, - зазначив В.КАЗАРІН.

Та головне, як наголосив представник керівництва міськдержадміністрації, „у нас немає суб’єкту, з яким ми повинні обговорювати це питання. Тому ми звертаємо увагу, що всіляка громадська діяльність повинна здійснюватися суворо в рамках законів і ніяким іншим чином проводитися не може”.

Водночас, як сказав В.КАЗАРІН, „наша головна увага в даний момент спрямована на іншу подію. В цьому році 90 років революції, яку сьогодні по-різному називають: і Жовтневий переворот, і революція, і Петербурзький заколот, але з іншого боку, історично від цієї події вже точно нікуди не дінешся, тим більше, дата кругла, а попереду сторічний ювілей. А Севастополь був занурений в ці події що називається по саму маківку”. За словами першого заступника голови міськдержадміністрації, „робити вигляд, що в історії чогось не було - це найбільш непродуктивна позиція, треба осмислювати її в усіх її поворотах”. На думку В.КАЗАРІНА, очевидно, „якусь конференцію історики проведуть в цей день, ми ще про щось там подумаємо. Наша увага сконцентрована на тому, щоб якимось чином осмислити це коло подій, пов’язаних з 7 листопада”, сказав він.

Як повідомляв днями в інтерв’ю „Новому регіону” лідер організації „Рух проти нелегальної імміграції - Севастополь” Михайло БРІЦИН, 4 листопада „русский марш” у Севастополі має розпочатися об 11.00 від площі Суворова. За його словами, головна ідея акції полягає в об’єднанні „всього російського руху Криму”. Як він також зазначав, марш пройде під лозунгами „Слава Росії!”, „Росіянин, пам’ятай, ти - господар на своїй землі”, „Руські йдуть” тощо. М.БРІЦИН розраховує, що на марш прийдуть „як мінімум 400 осіб”.