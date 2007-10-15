Єврокомісія насварилася на 17 країн ЄС, які ”не люблять” науковців

Європейська комісія розпочинає процедуру про порушення законодавства проти 17-ти країн-членів, які не запровадили спеціального візового режиму для вчених.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Згідно з рішенням Ради ЄС від 12 жовтня 2005 року, протягом двох років – до 12 жовтня 2007 року – всі країни-члени ЄС мали ввести до свого законодавства положення Директиви щодо полегшення візового режиму для вчених, які приїздять в ЄС з третіх країн для проведення наукових дослідницьких робіт. Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, лише 6 країн-членів – Бельгія, Німеччина, Угорщина, Австрія, Португалія та Румунія – повністю запровадили в своє законодавство положення цієї Директиви. Ще 4 країни – Франція, Латвія, Литва та Словаччина – запровадили положення Директиви частково.

Єврокомісія сподівається, що країни-члени, які не впоралися з термінами, визначеними у Директиві, швидко імплементують її положення, щоб уникнути процедури про порушення законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2007 року Рада ЄС схвалила Директиву щодо спеціальної процедури прийняття науковців з третіх країн для проведення досліджень в країнах ЄС. Відповідно до положень цієї Директиви, науковці, що мають контракти з науковими установами в ЄС, які готові взяти на себе видатки з утримання цих науковців, можуть отримувати в країнах-членах види на проживання тривалістю на термін здійснення наукового проекту. Положення цієї Директиви мали бути введені в законодавство країн-членів до 12 жовтня 2007 року.