Ющенко гідний Нобелівської премії миру

Газета «Уолл Стріт Джорнел» (The Wall Street Journal) назвала Президента України Віктора ЮЩЕНКА гідним Нобелівської премії миру.

Про це йдеться у статті «Ненобелівські лауреати», повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

В.ЮЩЕНКА видання називає серед більш ніж 20 видатних особистостей сьогодення, які достойні цієї високої нагороди, але не отримали її 2007 року.

Оцінюючи внесок у справу миру Президента України В.ЮЩЕНКА та Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, газета пише, що «незважаючи на зусилля Кремля послабити їх молоді держави, вони залишились вірними духу «мирних» революцій, якими вони керували в Україні та Грузії, і довели, що демократія може пустити міцне коріння навіть «під носом» у Росії».

У статті «Ненобелівські лауреати» висловлюється сподівання, що наступного 2008 року Нобелівський комітет зможе розглянути кандидатури «тих чоловіків і жінок, які ризикували своїм життям та існуванням, щоб звільнити світ від насилля та гноблення».

The Wall Street Journal – американська газета ділових кіл з щоденним накладом 2 млн. примірників.