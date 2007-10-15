Третя щорічна церемонія вручення нагород за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми

19:49, 15 жовтня 2007
Права людини
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18 жовтня - 17-30 - Прес-конференція з нагоди Третьої щорічної Церемонії вручення нагород за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми. Організатори - Представництво Міжнародної організації з Міграції (МОМ) в Україні та МЗС України. Учасники: голова Місії USAID Ерл Гаст,  заст.міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Людмила Лукінова, директор Департаменту консульської служби Борис Базилевський, голова секції співробітництва Шведського посольства Ульрика Ліндберг-Лабасаускас та  голова Представництва МОМ в Україні Джефрі Лабовіц. Церемонія вручення відбудеться після прес - конференції. Нагороди вручатимуть представники Уряду України, посли ЄС, Швеції та Сполучених Штатів Америки (Дипломатична академія при МЗС  України, вул. В.Житомирська 2).   Потрібна акредитація. Телефони: 568 50 15, 8 067 243 45 85, e-mail: pr@iom.kiev.ua .

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