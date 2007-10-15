Прес-конференція з нагоди Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми

16 жовтня - 12-00 - Прес-конференція з нагоди Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми. Організатор - Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» спільно з Міністерством внутрішніх справ України. Учасники: віце-президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда - Україна» Ольга Калашник, начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми МВС України Володимир Гаврилюк (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Телефони: 244-90-47, 279-22-42.

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