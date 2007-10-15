18 жовтня - 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Джинса” – системна корупція у ЗМІ чи корпоративна проблема медійників?!” Учасники: шеф-редактор видання „Телекритика” Наталія Лігачова, виконавчий директор Інституту Масової Інформації Вікторія Сюмар, голова Незалежної медіа-профспілки України Сергій Гузь, голова Комітету з питань свободи слова та інформації Верховної Ради 5-го скликання Андрій Шевченко, керівник проекту „Обережно, „джинса”!” Ігор Чайка (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 066 798 39 35. E-mail:chaika1361@mail.ru. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.