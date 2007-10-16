Узбекські посадовці знову зможуть поїхати до Євросоюзу

Рада міністрів з загальних справ та зовнішніх відносин ЄС вирішила призупинити на півроку дію обмеження на видачу віз високопосадовцям Узбекистану.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Люксембургу комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства (ЄПС) Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

“Визнаючи деякі позитивні кроки з боку країни, в першу чергу діалог щодо прав людини між ЄС та Узбекистаном, контакти експертів, ми відчуваємо оптимізм щодо покращання ситуації. І ми тимчасово зняли санкції проти цієї країни”, - сказала комісар.

Відповідно до ухваленого сьогодні рішення, ембарго на продаж зброї Узбекистану та обмеження щодо видачі віз певним особам країни продовжено на один рік, однак, протягом перших 6 місяців пропонується зняти обмеження на видачу віз з урахуванням прогресу в галузі прав людини, досягнутому владою Узбекистану. Це рішення може бути переглянуто раніше у випадку погіршення ситуації в країні. Своїм сьогоднішнім рішенням Рада міністрів ЄС також закликала Узбекистан до подальшого поліпшення ситуації в галузі прав людини, надання дозволу на діяльність всім неурядовим громадським організаціям, звільнення з в’язниць всіх правозахисників та до продовження реформ, перш за все в сфері юстиції.

Як повідомляв УНІАН, санкції проти Узбекистану були запроваджені у 2005 році після подій в Андижані, коли правоохоронні органи застосували зброї проти маніфестантів, які вимагали зміни влади. За різними даними у сутичках загинуло від 187 до 5 тис. осіб.