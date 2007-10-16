ЄС запровадив економічні санкції проти Бірми

Рада міністрів з загальних справ та зовнішніх відносин ЄС запровадила економічні санкції проти Бірми.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні Ради в Люксембургу.

Згідно з ухваленим рішенням, ЄС, зокрема, запровадив заборону на експорт до Бірми обладнання для лісової промисловості, а також для видобувної промисловості, як з видобутку металів, коштовних та напівкоштовних каменів, так і інших корисних копалин. Крім того, ЄС запровадив заборону на імпорт продукції перелічених вище галузей та заборону на інвестиції з боку європейських компаній в ці сектори економіки Бірми.

Водночас, у рішенні Ради міністрів ЄС наголошується на готовності продовжити надання технічної допомоги для найменш захищених верств населення країни.

Рада міністрів зазначає, що обмежувальні заходи запроваджені у відповідь на застосування сили проти мирних демонстрацій буддистських монахів проти чинної влади наприкінці вересня цього року.

Рада міністрів ЄС також закликала до проведення ретельного розслідування щодо вбивства буддистських монахів під час розгону мирних демонстрацій та закликала владу Бірми розпочати внутрішні реформи для покращення захисту прав людини в країні та демократизації суспільства.